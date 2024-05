Krajobraz po zamachu: stan premiera Roberta Ficy jest stabilny, stan Słowacji - niekoniecznie

Słowacja jest wciąż w szoku po próbie zastrzelenia premiera Roberta Ficy. Część polityków wzywa do współdziałania i łagodzenia języka, inni zaś podbijają emocje.

Przypomnijmy: do ataku doszło 15 maja w miejscowości Handlová. Napastnik, zanim został obezwładniony, oddał aż pięć strzałów do premiera witającego się z ludźmi. Stan Ficy był krytyczny i choć po dwóch operacjach lekarzom udało się go ustabilizować, nadal jest poważny; nie wiadomo, kiedy premier powróci do obowiązków.