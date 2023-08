Dość debat, idą inby

Trudno być wyjątkowym. Przynajmniej od jakiegoś czasu. Nikt już nie chce rozmawiać, nikt nie słucha, a nawet jak słucha, to słyszy tylko to, co chce, i tak gubią się niuanse, a ich miejsce zajmują etykietki i stereotypy. A potem są już tylko hejt, wojna wszystkich ze wszystkimi, koniec.

Podobne narzekania słychać zewsząd. Pisał o nich Tomasz Stawiszyński w „Regułach na czas chaosu”, pisała Olga Tokarczuk w „Czułym narratorze”, przewijają się w co drugim felietonie w „New York Timesie”, formułował je Jan Klata w rozmowie z Dorotą Wodecką (w „Gazecie Wyborczej”), kiedy mówił: „Nie sprawdzamy już mocy swoich poglądów w konfrontacji z poglądami innych, nie poddajemy ich próbie, bo to wymagałoby wyjścia poza naszą strefę komfortu”.

Zwykle za tego rodzaju narzekaniami stoi przekonanie, że każdy pogląd jest wyjątkowy i niepowtarzalny, a uczciwość intelektualna wymaga, aby za...