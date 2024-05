Projekty prawa aborcyjnego przed sejmową komisją. „Parlament bardziej konserwatywny niż społeczeństwo”

„Aborcja to zabijanie, zawsze” oraz „pozbawianie kobiet prawa do dokonania wyboru jest nieludzkie” – między tymi poglądami nie ma ani cienia szansy na porozumienie i kompromis. I nie temu miało służyć czwartkowe wysłuchanie publiczne czterech projektów, które w kwietniu Sejm skierował do Komisji Nadzwyczajnej. Ciężko zresztą powiedzieć, czemu miał służyć trwający wiele godzin (już rozpoczynając posiedzenie przewodnicząca komisji Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej mówiła o minimum 11 godzinach prac) maraton.

30 organizacji, w ogromnej większości z ruchu prolife i ponad 300 osób zadeklarowało chęć zabrania głosu w czasie wysłuchania, które zgodnie z regulaminem Sejmu nie jest tożsame z dyskusją, nie ma w nim miejsca na polemiki, pytania i odpowiedzi. To tylko prezentacja stanowisk. Dopóki te stanowiska prezentowały organizacje, mimo że padały niekiedy bardzo ostre sformułowania – wyłącznie ze strony przeciwników procedowanych projektów – podczas posiedzenia udawało się utrzymać porządek. Sytuacja zmieniła się, gdy do głosu doszli „wolni strzelcy” – emocje zaczęły brać górę, dochodziło do awantur, musiała interweniować Straż Marszałkowska. To jednak – w sumie – didaskalia.