Sprawa Szmydta nie jest odosobniona. Oto, jak szpieguje nas Rosja

– Najważniejszym momentem w pozyskiwaniu agenta jest zgoda na zdradę własnego kraju i współpracę. To dla każdego bariera psychiczna. A przyjęcie pieniędzy od podmiotu, który został podstawiony, to sposób na złamanie oporu. Tak działają chyba wszystkie służby na świecie – mówi gen. Pytel w rozmowie z „Tygodnikiem”. – Zatem Rosjanie albo Białorusini mogli powiedzieć mu: skoro wziąłeś pieniądze, to już się nie wyplączesz.

Od zeszłego tygodnia w mediach społecznościowych i podczas tournée po prokremlowskich mediach Szmydt powtarza, że uciekł z Polski z powodu „prześladowań politycznych” za jego sympatię wobec Moskwy i Mińska (takie opinie zaczął publicznie głosić dopiero po wyjeździe). W wywiadzie dla Russia Today twierdził, że „znajomi” ostrzegli go przed tym, iż „polskie służby specjalne fałszują dokumenty, by go zamknąć w więzieniu”, i że gdyby nie uciekł, to „pewnie by już nie żył”.

Akcja ewakuacja

– Ustalmy jedno: to nie on tak mówi, tylko służby, które wcześniej były jego mocodawcami, a teraz go z Polski ewakuowały. To, że został ewakuowany, nie ulega wątpliwości, bo żadne służby na świecie nie wycofują agenta, który nie został rozpracowany albo nie jest zagrożony rozpracowaniem – twierdzi prof. Daniel Boćkowski, kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu w Białymstoku.

– Mógł zostać ostrzeżony, że jest rozpracowywany, przez kogoś w służbach rosyjskich lub białoruskich albo przez „kreta” w naszych służbach – mówi nam gen. Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych.

Dukaczewski spekuluje, że ucieczka Szmydta z Polski może mieć związek z brutalnym pobiciem w Wilnie w połowie marca Leonida Wołkowa, współpracownika Aleksieja Nawalnego.

– Dokonali tego dwaj polscy kibole, którzy działali na zlecenie Rosjan. Aresztowano ich u nas w kraju i zostali przekazani Litwie, gdzie toczy się w tej sprawie dochodzenie. Szmydt miał ponoć powiązania z tym samym środowiskiem kibolskim i możliwe, że on bądź jego mocodawcy zdecydowali, iż jego nazwisko mogłoby wypłynąć podczas przesłuchania aresztowanych Polaków – mówi gen. Dukaczewski, zastrzegając, że to tylko hipoteza. – Z całej Europy docierają do nas jednak sygnały, że Rosjanie w ostatnich latach mocno inwestowali w skrajne środowiska i taki scenariusz dobrze się w to wpisuje – dodaje.

Profile ręcznie sterowane

O tym, że Szmydta ewakuowano z Polski naprędce, mogą świadczyć niedociągnięcia związane z wizerunkiem, jaki próbuje mu się budować od czasu jego ucieczki do Mińska.

Np. jego profil w komunikatorze Telegram, założony 3 maja i uaktywniony trzy dni później (podobnie jak jego konto na platformie X, dawnym Twitterze), w stylu jego prowadzenia jest podobny do profilów Emila Czeczki czy Marcina Mikołajka – wcześniejszych polskich uciekinierów do „ruskiego raju”.