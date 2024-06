Książka tygodnia: o „Najdłuższej podróży” Oksany Zabużko

Tym razem nie nowość, ale książka, do której wróciłem po roku – by stwierdzić, że jest coraz bardziej aktualna. Przerażająco aktualna. Wybitna pisarka ukraińska, laureatka Angelusa za powieść „Muzeum porzuconych sekretów”, 23 lutego 2022 r. wyjechała z Kijowa do Warszawy, by uczestniczyć w polskiej premierze tomu esejów „Planeta Piołun”. Pierwszy taki wyjazd po dwóch latach pandemii – trzydniowy pobyt, więc mała, podręczna walizka… 24 lutego o szóstej rano zbudził ją w warszawskim hotelu telefon: „Zaczęło się, mała. Bombardują nas”.

Zaczęła się też niespodziewanie długa podróż. „To jak zacięty klawisz, świat na wciśniętej pauzie”. W Strasburgu, gdzie Zabużko wystąpiła w Parlamencie Europejskim, walizkę trzeba było zmienić na większą. No i – za zachętą i radą Beaty Stasińskiej – przyszedł pisarski eksperyment „literatury okopowej”. Zapis nie tyle własnego doświadczenia, ile głębszej analizy wydarzeń. Atak Rosji na Ukrainę ujrzany jako kolejny etap długofalowego planu. A inwazja z 24 lutego – jako konsekwentny ciąg dalszy rosyjskich prób neutralizacji Majdanu, dywersji ideologicznej, infiltracji i terroru, zajęcia Donbasu i Krymu. Jako być może początek trzeciej wojny światowej, która ma zmienić światowy układ sił.