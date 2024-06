Królewski Real, ludowa Borussia - czym właściwie są kluby piłkarskie

Rzecz w tym, że Real nie płaci pieniędzmi, tylko chwałą. Poprzednicy wymienionych przed chwilą piłkarzy - kończący właśnie karierę Kroos czy Modrić, a wcześniej Bale i Ronaldo, Zidane i Raul, Gento, Di Stefano czy Puskas - swoim ogromnym talentem budowali, a następnie przekazywali kolejnym pokoleniom kulturę wspólnego wysiłku, wspólnej zabawy, ale nade wszystko: wspólnego oporu wobec ewentualnej porażki. To właśnie ta kultura, twierdzi Argentyńczyk, stanowi na tyle solidny fundament, że pozwala tłumaczyć niewytłumaczalne. Piłkarze Realu są „królewscy”, bo jak monarchowie czują, że naprawdę są wybrańcami, pomazańcami, namaszczonymi. Ich duma (to znów Valdano) „staje się wrzawą na trybunach i wskrzesza zmarłych na boisku”.

Tajemnica pierwsza

Po lekturze takiego tekstu łatwiej pogodzić się z pytajnikiem w tytule artykułu „Czy Real Madryt daje się przeanalizować?”, opublikowanego przez bardziej niż „El Pais” czy „Tygodnik” wyspecjalizowany w pisaniu o sporcie portal „The Athletic”. Jego redaktorzy wnikliwie przyglądają się tym wszystkim comebackom (po hiszpańsku mówi się na to: remontada), raczej daremnie próbując opisać je za pomocą narzędzi do analizy taktycznej. Niektórzy, owszem, podkreślają rolę doświadczonego trenera Carlo Ancelottiego, żartującego w rozmowie z dziennikarzami, że szkoleniowcy dzielą się na dwa typy - takich, co to nic nie robią i takich, co robią wiele złego. 64-letni Włoch, dla którego był to już szósty finał Ligi Mistrzów w życiu trenera (dwukrotnie rozgrywał je jako zawodnik, w obydwu rolach wygrywał w sumie siedem razy), dawał w ten sposób do zrozumienia, że zalicza się do pierwszego typu, bo „ten sport należy do piłkarzy”. A Jude Bellingham potwierdza tę interpretację, mówiąc, że największą siłę on i jego koledzy z drużyny czerpią z poczucia wolności, jaką zostawia im trener - a także ze spokoju i pewności, jakimi emanuje przy linii bocznej.

Ale to przecież nie może być cała odpowiedź. Ci, którzy oglądali mecz Realu z Borussią, spoglądając równocześnie na komentarze w mediach społecznościowych, musieli zauważyć, że nawet kiedy drużyna niemiecka przy stanie 0:0 wyprowadzała swoje szybkie ataki - czasami wychodząc szóstką zawodników przeciwko trójce, czasami mając do wyminięcia jedynie bramkarza - w zasadzie nie była w stanie naruszyć powszechnego przekonania, że i tak wygra Real. Ktoś wspomniał nawet w tym kontekście strzelbę Czechowa, o której wiadomo, że w końcu musi wypalić. Czy to się da przeanalizować, skoro używane przez ekspertów modele tzw. goli oczekiwanych po przerwie pokazywały 1,64 po stronie Borussii, a zaledwie 0,09 po stronie Realu?

Powiedział ktoś na początku telewizyjnej transmisji finału, że oglądać go będziemy dzięki pracy 43 kamer. Wydawałoby się: tu wszystko widać jak na dłoni. „Niesamowite, że na oczach milionów świadków, w dobie mediów społecznościowych, które nieustannie ją analizują, a nawet próbują wyśmiewać, może przetrwać… tajemnica” - pisze Valdano.

Klub ludowy

I można byłoby w tym miejscu postawić kropkę, gdyby nie fakt, że istnieją opowieści jeszcze inne. Takie, w których osiągnięcia danej drużyny mieszają się z opowieściami o tym, co wokół niej. I z których wynika, że klub to ludzie, a zwłaszcza kibice.

Nieprzypadkowo Uli Hesse swoją historię Borussii zaczyna nie od momentu, w którym grupa członków Sodalicji Młodych z Dortmundu, zmęczonych ciągłymi wyrzutami księdza, że grają w niedzielę, pod koniec adwentu 1909 r. postanawia opuścić to stowarzyszenie i założyć swój klub. Pierwszy rozdział jego książki jest przecież opowieścią o Żółtej Ścianie - południowej trybunie stadionu Borussii, stłaczającej na niebywałej, jak na współczesne standardy bezpieczeństwa, stromiźnie ponad 24 tysiące osób, których doping jest najgłośniejszy w Europie. „Można by przedstawić solidne argumenty za tym, że fani BVB są słynniejsi od samej drużyny” - pisze Hesse.