Wszystkie szaty cesarza: kim był Franz Beckenbauer

Nastrojów w drużynie nie poprawiła niespodziewana porażka z rodakami z komunistycznej NRD – przełomem była dopiero wspólna konferencja prasowa trenera Schöna z Beckenbauerem, który stawał się właśnie szefem nie tylko na boisku. Kiedy ostatecznie wygrali mundial, „Cesarz” był już świadom, ile warte jest jego panowanie, a gdy doszedł do wniosku, że niemiecki urząd podatkowy jest dlań zbyt surowy, dołączył do Pelégo w najbogatszym podówczas klubie świata, nowojorskim Cosmosie. Swoje warunki podyktował również włączając się na nowo w sprawy ojczyzny – choć nie miał papierów trenerskich i choć tradycją w Niemczech było powierzenie reprezentacji asystentowi poprzedniego selekcjonera – przejął drużynę narodową, ratując jej wizerunek zrujnowany podczas mundialu 1982 najpierw meczem z Austriakami (kiedy wynik spotkania dawał obu stronom awans do kolejnej rundy, zaczęły pozorować grę), a potem brutalnym faulem bramkarza Schumachera na Francuzie Battisonie.

Nieważne, że jako trener był konserwatystą – powtarzał, że w niemieckiej naturze leży gra defensywna, a upierając się, by w kolejnych dekadach szukano kolejnych libero, z pewnością opóźniał nadejście nowej ery. Kluczowe jest to, że wciąż miał „dotyk Midasa”: na mundialu w Meksyku jego podopiecznych powstrzymał wprawdzie geniusz Maradony, ale cztery lata później we Włoszech byli już nie do zatrzymania. O tym, w jaki sposób był wówczas słuchany, sporo mówi fraza trenera Otto Rehhagela, że „gdyby Franz powiedział, że piłka jest kwadratowa, wszyscy by uwierzyli”.

Letnia baśń i diament ze skazą

W ostatniej dekadzie dwudziestego i w pierwszej dekadzie naszego stulecia szacunek zastąpiło więc uwielbienie, zwłaszcza że do piłkarskiego Beckenbauer dołożył sukces może ważniejszy, można by rzec: obywatelski. W 2006 r. stał się – jako szef komitetu organizacyjnego mundialu w zjednoczonych Niemczech – jednym z symboli imprezy nazywanej później „Sommermärchen” – letnią baśnią, co stanowiło nawiązanie do gorzko portretującej kraj „Baśni zimowej” Heinricha Heinego. „Znaczenia mistrzostw świata 2006 nie da się wyolbrzymić – pisze Hesse. – Był to moment zwrotny naszej piłkarskiej i społecznej historii. Prawdopodobnie po prostu naszej historii, kropka”.

Nie chodziło tylko o to, że w półfinale Niemców powstrzymało dopiero genialne, chciałoby się powiedzieć: w stylu Beckenbauera, zagranie Włocha Pirlo – chodziło o fenomen nazwany „nowym patriotyzmem” i o drużynę współtworzoną przez syna Ghańczyka Odonkora, urodzonych w Polsce Podolskiego i Klose czy pochodzącego ze Szwajcarii Neuville’a, którego dziadek był Belgiem, a matka Włoszką. „Nieco ponad 60 lat po wojnie Niemcy były nie tylko zjednoczonym, nowoczesnym, przyjaznym i kochającym pokój państwem, były także normalnym zachodnioeuropejskim społeczeństwem, w tym sensie, że stało się ono prawdziwie wielokulturowe” – pisał Hesse. „Czego nie udało się tylu politykom przez dziesięciolecia, osiągnął jeden Franz z Monachium” – dodawał stary przyjaciel Beckenbauera, dziennikarz „Bilda” Alfred Draxler.

Zapewne dlatego, kiedy „Spiegel” w 2015 r. ujawnił, że „Cesarz” był zamieszany w kupowanie głosów mających sprawić, że Niemcom powierzono organizację tamtego mundialu, nie zszargało to nadmiernie jego wizerunku, podobnie jak kolejne doniesienia – że jako członek władz FIFA uczestniczył w procederze korupcyjnym związanym z przyznaniem kolejnych mundiali Rosji i Katarowi. A to, że od 2012 r, jako „globalny ambasador” Związku Rosyjskich Producentów Gazu siedział w moskiewskiej kieszeni, nie bulwersowało już nikogo – taki był wówczas standard niemieckiej Ostpolitik, zmieniający się dopiero po inwazji na Ukrainę sprzed dwóch lat. Nie skazano go zresztą za nic, część zarzutów się przedawniła, a do tego, że w sporcie rządzą pieniądze – i że zwykle nie są to pieniądze najczystsze – wszyscy się przyzwyczaili.

Swoją biografię Beckenbauera, wydaną niedawno pod tytułem „Three Lives of Kaiser”, Ulrich Hesse opatrzył więc mottem z Konfucjusza, głoszącym, że „Lepszy diament ze skazą niż zwykły kamyk bez niej” – wybór zresztą nieprzypadkowy, bo w 2016 r. zobaczyliśmy zdjęcia z podróży Beckenbauera do Qufu, legendarnego miejsca narodzin filozofa, którego „nauczanie towarzyszy mu od wielu lat”.

Jak widać, nie było w nim nic ze stereotypowego Prusaka. Z książki Hessego wyłania się raczej obraz bawarskiego dzieciaka, z lekceważeniem odnoszącego się do wszelkich autorytetów i zasad, a etykę pracy traktującego z dystansem kogoś, komu wszystko przychodzi z łatwością. Kogoś, kto nie tylko podczas nowojorskich imprez z Mickiem Jaggerem i Grace Jones wydawał się tak bardzo nieniemiecki.

W ostatnich latach życia, naznaczonych nie tylko zarzutami korupcyjnymi, ale też kłopotami ze zdrowiem (przeszedł operację serca, przestał widzieć na jedno oko) i rodzinną tragedią, bo jeden z jego synów zmarł na guza mózgu – publicznie udzielał się rzadko. Hesse opisał jednak, jak 75-letni już Beckenbauer w otoczeniu gwiazd niemieckiego futbolu wziął udział w otwarciu poświęconej mu wystawy w muzeum Bayernu. Uwagę biografa zwrócił umieszczony w jednej z gablot prawy but piłkarski marki Adidas. „Jeśli przyjrzeć się dobrze, widać, że skóra po zewnętrznej stronie wygląda na szczególnie zużytą” – napisał. Zewnętrzną częścią tego buta, zupełnie bez wysiłku, Franz Beckenbauer nadał swojemu krajowi nowy kierunek.