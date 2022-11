Kolejny wywiad, kolejne kontrowersje. Co papież powiedział o wojnie

Moskwa wystosowała do Watykanu oficjalną notę z żądaniem przeprosin. Można by pomyśleć, że ta reakcja jest – z punktu widzenia cierpiących Ukraińców – pozytywnym sygnałem: że Franciszek odchodzi coraz wyraźniej od niejasnej postawy wobec agresora i zawoalowanego sposobu mówienia o wojnie za naszą wschodnią granicą.

I rzeczywiście – w rozmowie z amerykańskimi jezuitami Franciszek bardzo wyraźnie powiedział, że to państwo rosyjskie jest najeźdźcą a Ukraińcy są męczennikami. Z drugiej strony w tym samym momencie sformułował tezę, że „najbardziej okrutne oddziały, choć pochodzą z Rosji, nie są złożone z ludzi z rosyjskiej tradycji, ale z Czeczenów i Buriatów”.

Wydaje się, że Franciszek za wszelką cenę chce uwolnić od odpowiedzialności jakąś wyobrażoną przez siebie „Rosję”, albo „rosyjskość”. Prowadzi go to do – mówiąc eufemistycznie – dużej niezręczności. Nie chodzi tu...