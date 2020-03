Jest świat poza koronawirusem

W minioną niedzielę Korea Północna przeprowadziła test, wystrzeliwując dwie rakiety krótkiego zasięgu. Wylądowały w Morzu Japońskim, lecz Tokio i Seul martwią się, że to już czwarta taka próba w miesiącu. Tymczasem Rosjanie testują Brytyjczyków: ich okręty i samoloty wojskowe prowokacyjnie zbliżyły się do brzegów Wysp. W Demokratycznej Republice Konga wypisano ze szpitala ostatniego byłego nosiciela wirusa ebola; tak skończyła się prawie trzyletnia epidemia gorączki krwotocznej (zmarło 2130 osób, czyli 66 proc. zakażonych).

Z innych wydarzeń: afgańscy talibowie odmówili współpracy z nowym zespołem negocjacyjnym rządu w Kabulu, twierdząc, że nie reprezentuje on wszystkich partii. Na jego czele stoi współpracownik prezydenta Aszrafa Ghaniego, wybranego właśnie na drugą kadencję (na zdjęciu powyżej). Początek rozmów (przed miesiącem) był sukcesem Amerykanów, którzy za rok chcą wycofać wojska z Afganistanu.

Łódź z 49 migrantami zawrócono do Libii z maltańskich wód terytorialnych. ONZ alarmuje, że to wbrew prawu (Libia nie jest państwem bezpiecznym). Kilka dni wcześniej „Guardian” opublikował wyniki dziennikarskiego dochodzenia ws. łamania przez Unię praw człowieka. Upublicznione nagrania rozmów załóg okrętów i samolotów uczestniczących na Morzu Śródziemnym w europejskiej operacji „Sophia” wskazują, że w ramach koordynowanych działań jeszcze w 2019 r. regularnie przechwytywały one i cofały do Libii migrantów i uchodźców. W tym roku dotowana przez Unię libijska straż przybrzeżna cofnęła z morza ok. 2,7 tys. ludzi. Są obawy, że część z nich „sprzedano” następnie na rynku pracy przymusowej.





EPA / PAP

Tymczasem 64 osoby udusiły się w kontenerze wiezionym ciężarówką przez Mozambik. Przeżyło czternaścioro – to dzięki ich krzykom i uderzaniu o metalowe ściany policja zainteresowała się kontenerem. Ofiary to Etiopczycy, podróżujący nielegalnie popularnym szlakiem migracyjnym (za ich transport kierowca miał dostać równowartość 460 euro). Szlak ten prowadzi do RPA, gospodarczego giganta Afryki, gdzie już teraz mieszka 4 mln imigrantów. Lokalne media podają, że od stycznia w mozambickiej prowincji Tete, gdzie doszło do zdarzenia, zatrzymano co najmniej 200 obywateli Egiptu, Etiopii, Somalii i Malawi, którzy zmierzali na południe.

Turecka prokuratura oskarżyła 20 obywateli Arabii Saudyjskiej o zabójstwo lub jego usiłowanie. Chodzi o śmierć pisarza dysydenta Jamala Khashoggiego, który w 2018 r. został uduszony i poćwiartowany w saudyjskim konsulacie w Stambule. Rijad odmówił wydania podejrzanych. Morderstwo rzuciło cień na uznawanego wcześniej przez Zachód za reformatora księcia Mohammeda ibn Salmana, saudyjskiego następcę tronu – większy nawet niż rozpoczęta z jego inspiracji równo 5 lat temu interwencja w Jemenie. Podczas wojny w tym kraju zginęło dotąd ok. 12 tys. cywilów. ©℗