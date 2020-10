Jesienna fala idzie przez Europę

EPIDEMIA PRZYSPIESZA: w minionych dniach we wszystkich krajach kontynentu notowano szybki wzrost liczby infekcji, osób hospitalizowanych i leczonych na OIOM oraz zmarłych. W niektórych państwach wskaźniki podwajały się w ciągu kilku dni. Inaczej niż wiosną, gdy w Europie wprowadzono lockdown, próby spowolnienia epidemii koncentrują się wokół dylematu: jak to osiągnąć, nie zamrażając gospodarki i życia społecznego. Widać też wolę, by nie zamykać granic.

NOWE RESTRYKCJE – zwykle polegające na różnych formach ograniczania kontaktów społecznych – spotykają się jednak coraz częściej z brakiem akceptacji, z sabotowaniem, a ich kontrolowanie z agresją. W Pradze 2 tys. demonstrantów (m.in. kibiców hokeja) starło się z policją; w Czechach dynamika epidemii jest największa w Europie, w piątek liczba nowych infekcji przekroczyła 11 tys. (o Czechach pisze więcej Patrycja Bukalska). W Hamburgu i Berlinie policja musiała siłą rozwiązywać masowe nocne imprezy. W Paryżu i innych metropoliach Francji od weekendu obowiązuje godzina policyjna (w godz. 21-6), poza domem wolno przebywać tylko np. w drodze do pracy (w sobotę w kraju notowano 32 tys. nowych infekcji). Wcześniej wskazywano, że grupą szczególnie roznoszącą wirusa są ludzie młodzi, którzy nagminnie ignorują zasady sanitarne; wskaźnik infekcji w grupie 20-40 lat był kilka razy wyższy niż przeciętna.

KOLEJNI POLITYCY apelują do obywateli o odpowiedzialność. Czy uda się uniknąć drugiego lockdownu, „to zależy od nas wszystkich” – mówił kanclerz Austrii Sebastian Kurz. O „rozwagę, ostrożność i solidarność” prosił premier Bawarii Markus Söder (jego land przyjmie chorych z Czech i Holandii). Kanclerz Angela Merkel argumentowała, że nie wystarcza już dystans i noszenie masek, trzeba też ograniczyć do minimum kontakty międzyludzkie: „Proszę Was: zrezygnujcie z każdej podróży, która nie jest absolutnie konieczna, z każdej uroczystości czy imprezy, która nie jest absolutnie konieczna. Proszę, pozostańcie, gdy tylko to możliwe, w domu, w swoim miejscu zamieszkania. (…) Każdy dzień się liczy”.

PYTANIE, jak długo utrzyma się polityczna determinacja wykluczająca nowy lockdown. Doradca brytyjskiego rządu ds. kryzysowych Jeremy Farrar uważa, że aby wyhamować epidemię, należy natychmiast wprowadzić trzytygodniowy lockdown, który pozwoli „przerwać spiralę transmisji wirusa”, da wytchnienie służbie zdrowia i trochę czasu na przygotowania, aby „na nowo wystartować przed zimą”. ©℗