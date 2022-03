Jak myśli Putin. Rozmowa z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz

Michał Okoński: Podjęłaby się Pani stworzenia portretu psychologicznego Władimira Władimirowicza Putina?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Pełnego portretu z pewnością nie, za mało mam danych. Ale pewne rysy są oczywiste.

Niejeden czytelnik zadaje sobie pytanie: zwariował czy nie? Jest psychopatą? A może socjopatą, jak twierdzi amerykański badacz psychiki dyktatorów James Fallon?

Dla mnie to pytania drugorzędne. Oczywiście, z punktu widzenia logiki funkcjonowania naszego świata Putin robi rzeczy zabójcze – także dla siebie i dla swojego kraju – więc najprościej powiedzieć, że mamy do czynienia z szaleńcem. Wolałabym jednak próbować zrozumieć logikę, w której on operuje, oraz realia psychologiczne, w których posługuje się tą logiką – bez wydawania wyroków...