Mówi, że jest rosyjskim patriotą, chociaż zaznacza, że nie jest zwolennikiem Władimira Putina. Pracuje w firmie informatycznej. Gdyby szef wiedział, co robi po pracy, toby go wylał. Siergiej (to oczywiście nie jest jego prawdziwe imię) i jego grupa hakerska The Red Bandits od pierwszych dni wojny codziennie atakowali ukraińskie strony rządowe. Starali się je zablokować i wykradać dane.

– Jeśli siły rosyjskie zaczną bombardować Ukrainę i zabiją tysiące ludzi, nie sądzę, byście musieli się nas obawiać. Wycofamy się – zastrzega. Dodaje, że zdjęć ze zbombardowanych ukraińskich miast stara się nie oglądać. – Nie chcę widzieć, jak cierpią niewinni ludzie – tłumaczy. – To mnie boli, jak każdego. Ale jeśli cierpieć będą także Rosjanie, niewinni Rosjanie, będziemy eskalować ataki.

– A ile macie lat?

– Wszyscy powyżej 19.

Ta wojna miała...