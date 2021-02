Gry szczepionką

Niewiele tekstów o pandemii zestarzało się równie szybko, jak pean na cześć Unii Europejskiej, który w listopadzie 2020 r. ukazał się w „The World in 2021”, specjalnym wydaniu tygodnika „The Economist”.

„Pewne kraje postrzegają starania o szczepionkę jako wyścig między mocarstwami, podobny do tego z lat 60. XX w. o dominację w kosmosie – pisała w nim Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. – To ułuda. Ścigamy się wyłącznie z wirusem oraz z czasem, wszyscy razem. Najlepsza strategia to współpraca, podstawa polityki Unii od początku kryzysu”.

Artykuł ten, zatytułowany „Drużyna Europa gra dla świata”, dziś wydaje się pochodzić z innej epoki. W rywalizacji o dostęp do szczepionek w Unii – podobnie jak u innych dużych graczy – nie widać solidarności z resztą globu; opóźnienia w dostawach powodują coraz silniejsze napięcia. Gdzie indziej eksport preparatów...