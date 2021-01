Dawka nadziei

Zacznijmy od błyskawicznego repetytorium szczepionkowego. Gdy wirus lub bakteria wywołuje chorobę zakaźną, nasz układ odpornościowy stara się ją pokonać, a gdy już wie jak, zapamiętuje patogen, by przy kolejnej infekcji natychmiast go unieszkodliwić. Szczepionka to sprytne oszustwo: aktywujemy układ odpornościowy i uczymy go rozpoznawania nowego patogenu, jednak bez wywołania choroby.

To trochę tak, jak gdyby nauczyć policjantów rozpoznawania złodziei, wpuszczając ich zawczasu do miasta, jednak w wersji w jakiś sposób unieszkodliwionej (z dziurawymi workami na łup?). Naukowcy nieustannie testują, jak bardzo uszczuploną wersję czynnika zakaźnego można podać, aby już nie był groźny, ale jeszcze pozostawał wystarczająco podobny do oryginału.

Przyjrzyj się temu wytrychowi

Najstarszym pomysłem są szczepionki inaktywowane – podawany jest cały wirus, ale osłabiony, np...