Góry w koronie

Wyruszyć jest najtrudniej. Aby w górze złapać pierwsze promienie słońca, trzeba wyjść w ciemności. W godzinie należącej do zwierząt. Najkrótszy szlak na Połoninę Caryńską przecina stromo obręcz lasu, wyprowadza już na nagą przestrzeń połoniny. Zdążymy dotrzeć do grzbietu. Stąd jeszcze parę minut na Kruhly Wierch, kulminację rozległego masywu. Ale szkoda odwracać się plecami do spektaklu, zwłaszcza jeśli jesteśmy jedynymi widzami.

Na Babiej Górze, gdzie zwyczaj obserwowania wschodów słońca sięga XIX w., nie ma co liczyć na taką ekskluzywność. Ale tutaj, w jeszcze innym miejscu Bieszczad, jest pusto. Położony poniżej wierzchołka trójboczny obelisk, oznaczający trójstyk granic, wymienia równoprawne nazwy szczytu, polską, słowacką i ukraińską: Krzemieniec, Kremenec, Kremenaros.

Pułapki geografii

Wędrówka zaczęła się jednak wcześniej, w dzieciństwie. Od najbliższych...