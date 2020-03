Edukacyjne umywanie rąk

Patrząc od wewnątrz systemu edukacyjnego, trudno nie mieć poczucia absurdu: odpowiedzią ministerstwa edukacji i kuratoriów na koronawirusa jest kaskada dokumentów. „Pisma niczym maseczki ochronią przed zakażeniami” – ironizuje jeden z autorów Facebookowego profilu „Strefa edukacji”, gdzie dyrektorzy szkół skarżą się, że to na nich przerzucono odpowiedzialność w ocenie, czy zagrożenie epidemią jest, czy nie jest realne. Kuratoria żądają codziennych sprawozdań, biurokracja się mnoży, trwa nomen omen umywanie rąk – z każdym kolejnym doniesieniem o pojawiających się w Polsce przypadkach koronawirusa coraz bardziej dojmujące.

Czy oznacza to, że na poziomie szkoły nic się nie da zrobić? Ależ nic podobnego. Dopiero co od dyrekcji placówki, do której chodzą moje dzieci, dostałem maila o treści następującej: „Szanowni Państwo, w kwestii koronawirusa podejmujemy w szkole szereg działań profilaktycznych. Po pierwsze – zdecydowanie nie wprowadzamy i nie podsycamy paniki. Lęk nie jest jakością, na której można zbudować stabilne przeciwdziałanie”. Dalej idą informacje o dostępności mydła, ręczników i płynu dezynfekcyjnego w łazienkach, o – przeprowadzonym w formie zabawy – szkoleniu z mycia rąk, o rozmowach na temat profilaktyki przed zakażeniami drogą kropelkową itd. „Zachowujemy pogodę ducha, doprawioną zdrowym rozsądkiem oraz spędzamy z dziećmi sporo czasu na świeżym powietrzu, które o tej porze roku już z reguły jest czyste”, brzmi ostatni punkt.

W ocenie stanu zdrowia dziecka nikt rodzica nie zastąpi. W leczeniu koronawirusa nikt nie zastąpi szpitali zakaźnych. Szkoła powinna – i, jak widać, może – pozostać miejscem edukacji (a czasem nawet wychowania).

