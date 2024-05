Rosja: aresztowania w Ministerstwie Obrony

Jednym z aspektów rywalizacji pomiędzy armią i poszczególnymi służbami specjalnymi jest wpływ na samego Putina. „Federalna Służba Ochrony przez 24 godziny na dobę kontroluje życie Putina, jego rodziny, jego kochanek, wszystkich bliskich i dalszych krewnych. To funkcjonariusze tej służby go ochraniają, karmią, sprzątają, piorą jego bieliznę, leczą itd. Obcych się tu nie wpuszcza” – pisze Jewgienija Albac. To także kwestia dostępu Putina do informacji.

Jak twierdzą kremlinolodzy, Putin nie jest w tym względzie samodzielny – bazuje na tym, co mu kremlowscy sekretarze przyniosą w słynnych teczkach. To nie znaczy, że codzienne raporty są nierzetelne. Ale są bezalternatywne, to znaczy, że są jedynym źródłem informacji dla pierwszej osoby w państwie. Albac twierdzi, że alternatywnym źródłem o sytuacji na ukraińskim froncie był dla Putina herszt Grupy Wagnera, Jewgienij Prigożyn. A teraz takiego człowieka nie ma. I wygrywa ten, kto jest w stanie zamieścić swoje komunikaty w teczkach trafiających na najważniejsze biurko. Obecnie mocniejszą pozycję w tym wyścigu ma FSB.

Karuzela z generałami dopiero zaczyna się kręcić. Pytanie, co powiedzą w czasie śledztwa i przed sądem aresztowani generałowie, pozostaje otwarte. Komentatorzy sugerują, że śledczy zbierają materiały i na Siergieja Szojgu. W mediach społecznościowych pojawiły się zakłady o to, czy Szojgu okaże się szpiegiem brytyjskim czy japońskim (to nawiązanie do stalinowskich czystek w szeregach armii, gdy najwyższych dowódców oskarżano o współpracę z obcymi wywiadami, a ci w brutalnym śledztwie przyznawali się do tego).