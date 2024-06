A co, jeśli rozeznamy rolę kobiet inaczej niż Watykan i zaczniemy je traktować, jakby przewodziły Kościołowi?

Osobnym zagadnieniem jest, jaką rangą nauczania jest występ telewizyjny papieża. Zakładam, że nie wysoką. Czy jednak można zupełnie machnąć ręką? Ja nie mogę, bo wiem, w jakich nerwach wiele kobiet posługujących duszpastersko i liturgicznie w Kościele czeka na rozstrzygnięcie w tej sprawie. Rozmawiałyśmy już, że musimy być razem w Rzymie pod koniec synodu, by tej decyzji nie musiały znosić w samotności, żeby było z kim się cieszyć lub płakać. Ze wskazaniem na płakać. Dla nich to rozstrzygnięcie jest odpowiedzią na pytanie, czy Kościół widzi ich pracę i powołanie. Dlatego nie wzruszam ramionami na występ papieża, tylko otulam je czule myślą, ale buzuje we mnie złość.

I nagle, nie umiem tego wytłumaczyć, ta złość odpaliła mi w głowie nieśmiertelny hit Jennifer Lopez z czasów mojego liceum: „Let’s get loud! Let’s get loud” – huknęło na cały regulator, a przed oczami zobaczyłam, jak tańczymy to u wrót Watykanu (dowolnych) lub na placu św. Piotra. Mogą mówić swoje, a my i tak jesteśmy w Kościele ze wszystkim: naszymi ciałami, powołaniami, pragnieniami. „If you wanna live your life, live it all the way and don’t you waste it” („Jeśli chcesz żyć swoim życiem, żyj nim do końca, nie roztrwoń go”) – kręcimy biodrami w rytm hitu Lopez przed Watykanem. „You gotta do it (you gotta do it), you gotta do it your way. You gotta prove it (you gotta prove it), you gotta mean what you say” („Musisz to zrobić, musisz to zrobić na swój sposób. Musisz to udowodnić, musisz wierzyć w to, co mówisz”).