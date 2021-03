A musimy wiedzieć?

Byłam pod wrażeniem porannego spotkania i powiedziałam o tym panu Pawłowi (syn reżysera Stanisława Różewicza, kolegi z filmowego TOR-u, i bratanek poety): Rozmawiałam z kobietą, której nie widziałam czterdzieści lat.

Gdzie to było? spytał pan P.

W Dolinie Białego.

To normalne, nie zdziwił się. Ja tam spotkałem generała Zaruskiego. Szedłem za nim, pomyślałem – z tyłu wygląda jak Zaruski. Wyprzedziłem go, spojrzałem i rzeczywiście. Ukłoniłem mu się, oddał ukłon. I on nie żył od czterdziestu lat, ale cóż to jest dla Doliny Białego.

Proszę pana, to nie był duch. To była żywa kobieta, tkaczka, jak się dowiedziałam, i jubiler. Znałyśmy się… Krótko się znałyśmy, dawno temu…

Siedziałyśmy na pniach pod wodospadem na foliowych ceratkach – wyjęła z plecaka dwie ceratki, jedną uprzejmie mi podała. Powiedziała, jak się nazywa, ja też powiedziałam i uzgodniłyśmy...