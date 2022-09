Wyjść z butów Kaczyńskiego

Partia rządząca przez ostatnich siedem lat nieustannie zawłaszczała i zarazem osłabiała państwowe instytucje. Od Trybunału Konstytucyjnego, przez sądy, prokuraturę, po bank centralny, cel był jeden: podporządkować je władzy politycznej z Nowogrodzkiej. Tam, gdzie to wystarczało, do kierowania daną instytucją wysyłano człowieka działającego zgodnie z linią partii. Tak było w przypadku Narodowego Banku Polskiego. Gdy sprawa okazywała się bardziej skomplikowana, bo np. zbyt długo trzeba byłoby czekać na zakończenie urzędowania przez osoby niezależne od PiS, rozpoczynano operację ustrojowego demontażu danej instytucji (TK, KRS, SN). Z kolei w celu uczynienia z mediów publicznych tuby propagandowej niezgodnej z ustawą zasadniczą (stwierdził to Trybunał jeszcze przed przejęciem go przez PiS) wydrążono Krajową Radę Radiofonii i ­Telewizji z jej kompetencji i ustawiono obok niej bezprawną...