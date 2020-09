Wrastanie w wyspy

W październiku 1945 r. Alfred Trost, lekarz z Międzyzdrojów, musiał być przybity, a w przyszłość patrzył z niepokojem. Kilka miesięcy wcześniej, zaraz po nadejściu radzieckich żołnierzy, jego żonę i córkę spotkała wielka tragedia. Teraz usłyszał, że wyspa Wolin i jego Międzyzdroje przechodzą pod władanie Polaków. Nie potrafił powiedzieć, czy to dobrze, czy źle. Kończył się trwający od maja czas, w którym jedyną władzą była Armia Czerwona. Zaczynało się coś nowego, choć nikt nie przypuszczał, że Polska zostanie tu na dłużej. W niepewnych czasach Trost robił to, co umiał najlepiej: leczył wszystkich, bez względu na pochodzenie czy mundur.

