Wojna po Buczy. Co będzie dalej?

Wycofanie wojsk rosyjskich z terenów na północ od Kijowa sprawiło, że świat usłyszał nazwę Bucza. Wyzwalając to miasto, wojska ukraińskie znalazły ponad 400 zamordowanych cywilów – rozstrzelanych na ulicach oraz w zorganizowanych naprędce katowniach, chowanych w masowym grobie. Bucza stała się jednym z symboli zbrodni Rosji na Ukrainie.

Potem okazało się, że takich miejsc jest więcej: Irpień, Makarów, Borodzianka i wiele innych. Początkowe niedowierzanie zamieniło się w złość i pogłębiło ukraińską nienawiść do wszystkiego, co rosyjskie. Wszystko wskazuje na to, że Bucza nie była bowiem efektem „ekscesów” tego czy innego oddziału, ale modelem rosyjskiego działania na terenach, które miały to nieszczęście, że znalazły się pod kontrolą Rosji. Represje wymierzone były głównie w miejscowe elity i rodziny osób służących w armii, co w Polsce znamy z okresu po 17 września 1939 r....