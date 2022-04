Czy Ukraińcy mogą wygrać z Rosją?

PATRYCJA BUKALSKA: Gdy rozmawiamy, docierają kolejne szokujące informacje z Buczy, gdzie Rosjanie masowo mordowali cywilów. Padają porównania do Srebrenicy. Pan obserwował jako historyk NATO wojnę na Bałkanach. Czy Rosjanie przekroczyli w Buczy czerwoną linię?

PETER CADDICK-ADAMS: Proszę zwrócić uwagę, że podczas tej wojny Zachód celowo unika określenia „czerwona linia” – ze względu na to, co stało się w czasie wojny w Syrii, gdy prezydent Obama twierdził, że użycie broni chemicznej przez Asada będzie właśnie przejściem takiej „czerwonej linii”. Jednak gdy do tego doszło, nic się nie stało… Decyzja o niepodejmowaniu działań wywołała falę krytyki i to, gdzie teraz się znajdujemy, częściowo z tego właśnie wynika. Słabością USA, a co za tym idzie słabością Zachodu było wtedy wyznaczenie „czerwonej linii” i brak reakcji na jej przekroczenie. Rosja to odnotowała.

Koncept „...