Wkoło Watykanu: szekspirowski pontyfikat Franciszka

Franciszek znany był z tego, że przebywanie w środowisku klerykalnym męczyło go i irytowało – odżywał dopiero wśród „normalnych ludzi”. Nie skąpił też księżom cierpkich słów, wytykając „światowe życie”, wynoszenie się nad innych, karierowiczostwo, biurokratyczną oschłość czy pobieranie opłat za posługę sakramentalną. Ostatnie spotkania cechowała jednak rzadko dotąd widziana serdeczność i łagodność. Pobyt wśród księży wprawiał go w dobry humor i ładował pozytywną energią. To nie tylko zasługa poprawy stanu zdrowia. Także zmiany nastawienia: Franciszek zrozumiał, że bez wsparcia „duszpasterzy pierwszego kontaktu” nie uda się mu uzdrowić Kościoła. I że od połajanek oraz krytyki skuteczniejsze jest okazanie zrozumienia i sympatii, oraz przywołanie przykładów z własnego życia.

Argentyński styl

Przywoływać wspomnienia lubi zapewne także kard. Victor Manuel Fernández, prefekt Dykasterii Nauki Wiary, skoro od nich zaczął w ostatni piątek prezentację nowych „norm rozeznawania zjawisk nadprzyrodzonych”. O samym dokumencie pisał nie będę – odsyłam do tekstu redakcyjnego kolegi-teologa, który zna się na tym dużo lepiej. Ale o konferencji kilka słów powiedzieć trzeba.

Kard. Fernández rozpoczął prezentację od przytoczenia anegdot z czasów, gdy był proboszczem w Rio Cuarto. Ze śmiechem – i licznymi szczegółami – opowiadał, jakich „objawień” doświadczały niektóre kobiety w jego parafii. Nie wiem, co skłoniło go do zilustrowania ważnego, jakby nie było, dokumentu Kościoła, dotykającego delikatnej materii, przykładami ewidentnych zaburzeń psychicznych (i wyśmiewania się z nich). Bo akurat do „rozeznania” przywołanych przykładów żadnych watykańskich norm nie trzeba – każdy wiejski proboszcz (z całym szacunkiem dla pracujących na wsi duchownych) powie, że to problem medyczny, a nie teologiczny. Wygląda na to, że do specyficznego poczucia humoru argentyńskiego prefekta też trzeba się będzie przyzwyczaić.

Szekspirowski pontyfikat

„Werona nawet bez Romea i Julii ma w sobie coś szekspirowskiego” – pisał Guido Piovene, odnosząc się do wymieszanej różnorodności krajobrazu i architektury miasta, do rozmachu i fantazji, jakie mogła zrodzić jedynie wyobraźnia artysty. Patrząc na Franciszka – otoczonego księżmi w katedrze św. Zenona, przybijającego „piątki” dzieciom na przyległym placu, rozmawiającego z aktywistami w antycznym amfiteatrze, przystrojonym tęczowymi flagami, czy zapewniającego o przebaczeniu i nadziei młodocianych przestępców – trudno nie oprzeć się wrażeniu, że szekspirowski jest cały ten pontyfikat. Zrywający z decorum i innymi, starymi, rygorystycznymi zasadami. Szukający prostego odbiorcy, do którego trzeba mówić zwykłym językiem, wzruszać go, uczyć i bawić. Pontyfikat pełen zaskoczeń, zwrotów akcji i intryg, w którym styl wysoki miesza się z niskim, tragizm (jak choćby w historii kard. Pella, skazanego na więzienie, a po roku uniewinnionego) z komizmem, czy wręcz błazenadą. Którego bohaterowie są niestali w poglądach i uczuciach, ale wciąż dojrzewają.