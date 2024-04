Wkoło Watykanu: o dwóch kardynałach

Zanim Sala Stampa przeniosła się, na czas remontu, do tymczasowej siedziby przy Via dell’Ospedale, całe dnie spędzałem w okazałym gmachu przy Via della Conciliazione, u samego wejścia na plac św. Piotra. Gdy rano, tuż po ósmej, przychodziłem do pracy, mijałem się z urzędnikami dwóch kongregacji – Kanonizacji oraz Kultu Bożego i Sakramentów – które mają siedzibę po przeciwnej stronie ulicy.

Z niektórymi już się znałem, zwłaszcza z tej drugiej dykasterii, gdzie większość pracowników to absolwenci Anselmianum – Papieskiego Instytutu Liturgicznego – w którym studiował mój starszy brat. Zawsze uważałem, że specjaliści od liturgii to osoby o szczególnym poczuciu estetyki, z którymi można porozmawiać o sztuce, muzyce czy teatrze. Szanowałem ich przywiązanie do formy i tradycji, a także do zasad, od których z byle powodu się nie odstępuje. Ci, których znałem, byli konserwatywni w najlepszym tego słowa znaczeniu: ważny był dla nich porządek, prawo i uniwersalne wartości. Nie kwestionowali konieczności zmian, ale byli pewni, że należy ich dokonywać powoli i rozważnie. Mieli też sporo wyobraźni, by przewidywać ich konsekwencje.

Prefektem Kongregacji Kultu Bożego był w tamtym czasie kard. Robert Sarah, Gwinejczyk, o którym wyrażali się z największym uznaniem. Za czyją radą Franciszek powołał go na to stanowisko w 2014 r. – trudno powiedzieć. Bo od samego początku nie mógł się z nim dogadać. Byli zrobieni z innego ciasta, jak mówią Włosi. O perypetiach, które doprowadziły do dymisji kard. Saraha w lutym 2021 r., pisałem w „Tygodniku”.

List do braci

W ubiegłym tygodniu znowu było o kardynale Sarahu głośno. A to za sprawą listu, jaki skierował do biskupów Kamerunu. Nie znajdziemy o nim wzmianki w watykańskich mediach, nawet tych, które relacjonowały wizytę kardynała w Kamerunie. Ale na kurialnych korytarzach był gorąco komentowany.

Kardynał zaczyna od podziękowania kameruńskim hierarchom za przeciwstawienie się pomysłowi błogosławienia par homoseksualnych i obronę katolickiej doktryny. Przypomina, że podczas ostatniej sesji synodu to właśnie afrykańscy biskupi „bronili godności mężczyzny i kobiety, stworzonych przez Boga”, podkreślając, że to jedno z najważniejszych wyzwań dla Kościoła w nadchodzących latach, zwłaszcza „w perspektywie kolejnego pontyfikatu”.

A potem precyzyjnie diagnozuje kościelną rzeczywistość 2024 roku. Przestrzega przed „zwolennikami fragmentarycznej prawdy i relatywizmu kulturowego, których jedyną obsesją jest zadowolenie zachodnich lobbies”. Protestuje przeciwko pomysłom wprowadzenia diakonatu kobiet, zniesienia obowiązkowego celibatu i „obniżania rangi kapłaństwa ministerialnego” poprzez bałamutne zrównywanie go z „kapłaństwem chrzcielnym”. Pisze, że jest pewny, iż wielu biskupów będzie dążyć do realizacji tego programu na synodzie, „nawet jeśli twierdzą inaczej”.