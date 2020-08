Wiatr w lewym uchu

MICHAŁ SOWIŃSKI: Ile razy ­przeszedłeś polskie wybrzeże Bałtyku?

PIOTR PAZIŃSKI: Niektóre odcinki wielokrotnie, ale całość tej trasy – od Międzyzdrojów do Helu – tylko raz.

Ile to zajęło?

Trzynaście dni, ale rozłożone na trzy sezony. Znam takich, co robią tę trasę w dziesięć albo i mniej, w jednym sezonie, ale to mordercze tempo.

Spotykasz podobnych sobie wędrowców?

Poza sezonem to się zdarza. Z jednym mężczyzną minąłem się kilkakrotnie – wyprzedzaliśmy się na zmianę.

Pozdrawiacie się?

Tak, ale nie ma mowy o wspólnym wędrowaniu. Obowiązuje etos samotnej wyprawy. Nawet gdy idziesz ze znajomym, to wciąż przez większość czasu jesteś sam. Co jakiś czas wymienia się kilka zdań, potem godzinami się milczy. No i każdy idzie swoim tempem, to bardzo ważne.

Idziesz pasem mokrego piachu przy samym morzu?

...