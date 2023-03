Trzy filmy Josepha Loseya na VoD, które trzeba zobaczyć

Na polskich platformach streamingowych zobaczyć można ledwie trzy jego filmy, nakręcone przed słynnym „Posłańcem” (1971). Reżyser zrealizował je w Wielkiej Brytanii, gdzie osiadł na stałe, zmuszony do emigracji przez maccarthystowskie „polowanie na czarownice”.

Chociaż miał bogate doświadczenie teatralne, doskonale przysłużyła mu się współpraca z Haroldem Pinterem, autorem scenariuszy do trzech jego filmów (czasami brytyjski dramatopisarz pojawiał się także w epizodycznych rolach). Prócz wymienionego tytułu był to „Służący” (1963) i „Wypadek” (1967), które na VoD można zobaczyć jeszcze tylko do końca tego miesiąca. Łączy je również powściągliwe aktorstwo Dirka Bogarde’a, obecnego również w trzecim z dostępnych filmów, „Za króla i ojczyznę” (1964). Nawet jeśli dzisiaj to kino pod wieloma względami trąci myszką, stanowi ciekawy punkt odniesienia...