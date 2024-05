Thermomix: skąd ten sukces?

Jeśli nie spędzaliście majówki na Księżycu, gdzie burza magnetyczna (dająca piękne zorze) mogła wam zakłócić łączność z ziemskim medialnym grajdołem, nie mogliście przegapić wszechobecnej w mediach kuchennej liczby tygodnia. Otóż każdy szanujący się serwis internetowy pisał, że Polacy wydali w zeszłym roku miliard złotych na urządzenia kuchenne o nazwie Thermomix (zwane dalej dla wygody w tym tekście termomiksami bez h i z małej litery). A w rzeczywistości nawet więcej, bo równowartość 290 mln euro, podanych w komunikacie prasowym producenta, to ok. 1 mld 240 mln złotych. Takie jednak nieokrągłe liczby odstraszają większość, w przeciwieństwie do pełnych milionów i miliardów, które przecież jeszcze można podbić słowami typu „fortuna”.

Ale to najmniejszy problem z tą wrzutką piarową, która, owszem, mogłaby posłużyć jako punkt wyjścia do zbadania naszych sprzętów kuchennych w ogóle. Jesteśmy chyba już znieczuleni na te niby-newsy w rodzaju właśnie „Polacy wydali miliard”, „Polacy zjedli milion” – które nie podają żadnego kontekstu, punktu odniesienia, danych porównawczych, co by pozwalało zrozumieć samodzielnie: dużo to czy mało? Ważne, żeby w mediach przez dwa dni krążyła nazwa produktu. W angielskim języku dziennikarskim nazywa się to spoon-feeding, czyli karmienie odbiorcy, niczym dziecka, łyżeczką. Jedyny news tego rodzaju, jaki bym chętnie przeczytał, to taki zaczynający się od słów: „w zeszłym roku cwaniaki z agencji PR wcisnęli leniwym dziennikarzom kampanie za X milionów”…

Ale dość już narzekania, wróćmy do kuchni. Dane robią faktycznie wrażenie, dlatego się nimi tu zajęliśmy. Według raportu branżowego związku producentów wartość rynku tzw. małego AGD w Polsce wyniosła w zeszłym roku ok 5,5 mld zł, zatem termomiksy stanowiłyby ponad 20 proc. całości. Nie jest dla mnie jasne, czy ta statystyka branżowa je ujmuje (oraz drugi flagowy produkt niemieckiej firmy Vorwerk, czyli odkurzacz marki Kobold), bo ich sprzedaż odbywa się poza normalnymi kanałami. O tym że nie, świadczyłby choćby fakt, że kategoria „roboty i blendery” to tylko 12 proc. sprzedaży małego sprzętu. A zatem termomiksy może są całkiem samodzielnym kolosem, odrębną kategorią.