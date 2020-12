Szkoccy pionierzy

Podpaski i tampony mają być dostępne we wszystkich szkołach, uczelniach i budynkach publicznych.

Szkocki parlament opowiedział się za tym jednogłośnie, uznając, że to prawo każdej obywatelki (już wcześniej darmowe podpaski były dostępne w szkockich szkołach i na uczelniach).

Jak wynika z danych jednej z organizacji kobiecych, aż 20 proc. mieszkanek Szkocji doświadczyło sytuacji, gdy nie było je stać na kupno podpasek. To wpływa na ich szanse edukacyjne i zawodowe oraz na zdrowie. Nie jest to też tylko problem szkocki, bo tzw. ubóstwo menstruacyjne dotyka wiele krajów, ale w walce z nim Szkocja jest pionierem. Za jej przykładem idą Walia i Anglia, zapewniając darmowy dostęp do podpasek w szkołach. Zapowiedziano też likwidację w 2021 r. obowiązującego dziś w Wielkiej Brytanii 5-procentowego VAT-u na kobiece produkty higieniczne. ©℗