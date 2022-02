System trzeszczy

Oglądając telewizyjne relacje sprzed szpitalnych oddziałów ratunkowych, gdzie ponownie ustawiają się kolejki karetek, można mieć dojmujące poczucie, że liderzy polskiego życia publicznego nie rozumieją, iż balansują na granicy katastrofy. Liczba osób skierowanych na kwarantannę przekroczyła właśnie milion. Jeśli dołożyć do tego 440 tys. osób trafiających średnio co tydzień na zwolnienie lekarskie z innych powodów, okaże się, że już dziś niezdatny do pracy jest co dziesiąty czynny zawodowo mieszkaniec Polski.

Tymczasem fala omikronowa dopiero narasta. Według prognoz zespołu MOCOS zajmującego się modelowaniem przebiegu pandemii COVID19, jej szczyt wypadnie w połowie lutego, a liczba wykrywanych zakażeń sięgnie wtedy przynajmniej 120 tys. dziennie. Fala ta uderzy w system ochrony zdrowia: chronicznie niedofinansowany, od lat niereformo-wany, mierzący się z poważnymi brakami...