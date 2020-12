Słowa piromana

Działo się w Izbie Gmin, czerwiec 1964 r. Poseł z okręgu Uxbridge wystąpił z zapytaniem do ministra edukacji. „Wpadła mi do rąk książeczka niejakiego Johna Lennona, który ponoć cieszy się popularnością wśród młodzieży”. Poseł zajrzał do rzeczonej książeczki. U jej autora, chłopaka z prowincji, dostrzegł zainteresowanie językiem i literaturą, ale także żałosne luki w wykształceniu. Pisanie przychodzi mu z trudem, błąd na błędzie siedzi i błędem pogania. To półanalfabeta. „Pytam – kończy poseł – jak to świadczy o poziomie edukacji w Liverpoolu? Do jakiej on szkoły chodził?”.

Nie zamierzam bronić brytyjskiego szkolnictwa z lat 50. Tu tylko spieszę donieść, że opłakane skutki jego niewydolności możemy dziś, ku czytelniczej uciesze, przeczytać po polsku.

Skórki od banana

W czterdziestą rocznicę śmierci Johna Lennona ukazuje się w Polsce zbiór jego prozy, wierszy i...