Rekolekcje Wielkopostne z abp. Grzegorzem Rysiem (2)

Tegorocznym Rekolekcjom dla Łodzi ks. abp Grzegorz Ryś przewodniczy w swojej domowej kaplicy. Nauki rekolekcyjne oparte są o tekst tegorocznego orędzia Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post. Codziennie, przez cztery kolejne dni Wielkiego Tygodnia będziemy w serwisie „Tygodnika Powszechnego” udostępniać kolejny odcinek.

„Mamy obraz Boga, który ma nas prowadzić do oczyszczenia i do zbawienia. Jaki obraz Boga? Tego, który wydał samego siebie za mnie. Wydał na krzyż. To jest bardzo ważne: Bóg w Jezusie Chrystusie sam siebie wydaje. Ten krzyż, na którym wisi, nie jest żadną zasadzką w którą wpadł. Krzyż jest wybrany przez niego. Wisi na krzyżu, bo siebie samego wydał. W wolności. To jest jego wybór” - mówi w drugiej części rekolekcji abp Ryś.

Film YouTube: abp_rys_co_robisz_z_czasem_ktory_dal_ci_bog_i_rekolekcjedlalodzi_2020_2_lodz_2020

Nagranie udostępniamy za kanałem YouTube Archidiecezji Łódzkiej.

W kanale YouTube Archidiecezji, na kanale TVP Łódź oraz w serwisie „Tygodnika Powszechnego” także transmisja na żywo liturgii Triduum Paschalnego:

Liturgia Wieczerzy Pańskiej, czwartek o godz. 19.00

Liturgia Męki Pańskiej, piątek o godz. 19.30

Liturgia Wigilii Paschalnej, sobota o godz. 21.00

Przeczytaj także: