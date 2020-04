Rekolekcje Wielkopostne z abp. Grzegorzem Rysiem (4)

Tegorocznym Rekolekcjom dla Łodzi ks. abp Grzegorz Ryś przewodniczy w swojej domowej kaplicy. Nauki rekolekcyjne oparte są o tekst tegorocznego orędzia Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post. Codziennie, przez cztery kolejne dni Wielkiego Tygodnia będziemy w serwisie „Tygodnika Powszechnego” udostępniać kolejny odcinek.

„Jezus nie mówi: Masz zanieść światło, masz zanieść sól. Mówi: Jesteś światłem, jesteś solą. Liczy się to, kim jesteś, a nie tylko to, co potrafisz zrobić. (...) Jezus mówi: Miejcie sól w sobie, a nie w woreczku” - mówi w czwartej części rekolekcji abp Ryś.

Film YouTube: abp_rys_badz_sola_i_swiatlem_dla_swiata_rekolekcjedlalodzi_2020_4_lodz_2020

Nagranie udostępniamy za kanałem YouTube Archidiecezji Łódzkiej.

W kanale YouTube Archidiecezji, na kanale TVP Łódź oraz w serwisie „Tygodnika Powszechnego” także transmisja na żywo liturgii Triduum Paschalnego:

Liturgia Wieczerzy Pańskiej, czwartek o godz. 19.00

Liturgia Męki Pańskiej, piątek o godz. 19.30

Liturgia Wigilii Paschalnej, sobota o godz. 21.00

