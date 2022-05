Państwo świadome nadużyć: jak „Pegasusy” zabijają demokrację

Grek Thanasis Koukakis nie był osobą karaną ani nie został o nic formalnie oskarżony. Nie wzywano go na przesłuchanie, co świadczyłoby, że jest o coś podejrzany lub choćby mógłby być świadkiem w jakiejkolwiek sprawie. Mimo to dwa lata temu dowiedział się, że władze jego kraju inwigilują go z przyczyn „związanych z bezpieczeństwem narodowym”.

Ten dziennikarz śledczy CNN Greece najpierw sprawdził swój telefon komórkowy u ekspertów z Citzen Lab, którzy potwierdzili, że jest w nim zainstalowany program Pegasus, a zaraz potem wysłał zapytanie do Urzędu ds. Bezpieczeństwa Komunikacji i Prywatności – organu, który od 27 lat umożliwiał Grekom ustalenie, dlaczego państwo ich inwigilowało. W dniu, gdy dziennikarz złożył pismo, prokurator greckiej służby wywiadowczej nakazał zaprzestanie trwającej od trzech miesięcy inwigilacji. Na oficjalną odpowiedź Koukakis musiał jednak czekać aż...