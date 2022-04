Kto zamawiał ruskie? Tajemnice Moskwy z dostawą do domu

Podejdź do trzech szlabanów w pobliżu niebieskiej budki i zadzwoń. Po przystanku autobusu 110 do końca”. Instrukcja od szpiega dla tajnego informatora? Nie, choć autor wiadomości o imieniu Iwan mógł być oficerem wywiadu. To instrukcje dla kuriera dostarczającego zamówione jedzenie. Cel dostawy? Centrum Operacji Specjalnych FSB w podmoskiewskiej Bałaszysze.

Agent na widelcu: ten wyciek był ucztą dla śledczych

Nie wiemy dokładnie, co zamówił Iwan, ale wiemy, że przynajmniej 20 jego kolegów również zamawiało jedzenie z dostawą do ściśle strzeżonego obiektu. Teraz ich imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail i koordynaty geograficzne, z których dokonywali zamówienia, są dostępne dla wszystkich. Podobnie jak namiary na oficerów GRU (którzy wykazali się większą roztropnością, bo do moskiewskiej centrali jedzenie zamawiały tylko dwie osoby), a także setek żołnierzy...