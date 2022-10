Zbiórka dla ukraińskich obrońców

Między rodzinnym Lwowem a frontem Ihor krąży nieustająco. Ostatnio dla żołnierzy, którzy są na frontach pod Iziumem i Chersoniem, zawoził specjalistyczne apteczki taktyczne: podarowane przez uniwersytet w Akwizgranie, z naszą pomocą trafiły najpierw na Ukrainę zachodnią, a potem dalej, dzięki takim ludziom jak Ihor. Wiemy, że ratowały życie konkretnym ludziom. Chcemy odpowiedzieć na prośbę Ihora – i na podobne prośby, jakie docierają do nas także od innych wolontariuszy, którzy pomagają ukraińskim obrońcom.

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy: prosimy Was o takie konkretne rzeczy:

termobielizna (rozmiary duże i średnie)

ciepłe śpiwory

materace / karimaty

polary (ciemne kolory)

ciepłe skarpety

czapki ciepłe (ciemne kolory)

buty wodoodporne (typu wojskowego lub turystycznego)

kurtki, w tym ciepłe (typu wojskowego; można je dostać czasem w sklepach z demobilem).

Dary można przynosić do redakcji lub przysyłać do nas pocztą (można też, gdyby ktoś chciał, dołączyć np. pocztówkę czy rysunek – to także może pomóc, podnieść na duchu).

Nasz adres:

„Tygodnik Powszechny”

ul. Dworska 1C/ LU 3-4

30-314 Kraków