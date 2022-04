Naziści, sabotażyści i „The Sims 3”. Ulubiona gra Putina

Obwieszczenie Władimira Putina brzmiało jak żywcem wyjęte z sensacyjnego filmu: FSB udaremniła mord na jednym z czołowych propagandystów Kremla, a sprawcami miała być grupa neonazistów, którzy akurat mieli przy sobie ukraińskie paszporty oraz, rzecz jasna, wykonywali rozkazy ukraińskiego i amerykańskiego wywiadu.

Ukraińska SBU na te oskarżenia odpowiedziała bez wdawania się w szczegóły: „Nie mamy w planie zabójstwa Władimira Sołowiowa”. Ale nie było po co wdawać się w szczegóły skoro sami Rosjanie tak dokładnie je przedstawili. FSB na swoich kontach w mediach społecznościowych opublikowała „pełne wideo z momentem zatrzymania i zeznaniami neonazistów, którzy planowali zamachy na rosyjskich dziennikarzy”. Widać na nim osoby zatrzymane w mieszkaniu przez rosyjskich agentów (wszystkie z wytatuowanymi symbolami nazistowskimi). Następnie operator pokazuje to, co agenci mieli...