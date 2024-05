Przewaga Igi Świątek. Polka po emocjonującym meczu wygrała z Naomi Osaką w Paryżu 

W tenisie, kiedy odpuścisz zagranie zakładając, że piłka będzie autowa, mówi się potocznie, że „przysędziowałeś”. Dziś zdecydowanie „przysędziowałam.: zakładając, że spotkanie Igi Świątek z Naomi Osaką będzie dla polskiej tenisistki prostą sprawą, wręcz formalnością. To przecież dopiero druga runda turnieju w Paryżu a Naomi – była numer 1 rankingu WTA i tenisistka utytułowana – dopiero co wraca do rozgrywek po przerwie macierzyńskiej. Japonka nigdy nie była też specjalistką w grze na mączce – w przeciwieństwie do Świątek, która podczas Roland Garros triumfowała trzy razy i broni w Paryżu tytułu. Uznałam więc, że mogę spokojnie odpuścić ten dzisiejszy mecz i sama w tym czasie pojechać na ceglany kort, żeby zaliczyć tam cudownie amatroskie rozgrywki.

Kiedy skończyłam swój mecz (przegrałam, jeśli kogoś to zainteresuje) sprawdziłam wynik spotkania Igi i Naomi w sieci: remis w setach. Zaskoczona przyspieszyłam powrót do domu. Kiedy dotarłam przed telewizor, zaczynał się set trzeci. Pierwszy na swoje konto po godzinnej walce i zdecydowanie wygranym tie-breaku zaliczyła Iga (7:6, tie-break 7:1), drugi szybko, bo po niecałych trzydziestu minutach padł łupem japońskiej tenisistki (6:1). Osaka serwowała wyśmienicie, była trudna do przełamania, goniła Świątek po narożnikach kortu, prowadziła 4:1, żeby potem doprowadzić do piłki meczowej – którą Świątek wybroniła. Od tego momentu, przy stanie 5:2, Polka zaczęła nadrabiać punkty, przełamując w kolejnych gemach Osakę. Wreszcie, po trzech godzinach nieprawdopodobnie intensywnej gry, po odrobieniu kilku gemów z rzędu i punktach, które eksperci tenisowi będą dziś analizować do późnej nocy, w Paryżu zatriumfowała Świątek (7:5).

Podczas gratulacji nad siatką zawodniczki serdecznie się uściskały, co w świecie tenisa, a zwłaszcza kobiecego, nie jest normą: Świątek i Osaka zawsze wypowiadają się o sobie z dużym szacunkiem i życzliwością.

– „Jak doszło do podbramkowej sytuacji to dopiero wtedy byłam w stanie się skoncentrować tak, jak powinnam. Może potrzebowałam tego zimnego prysznica – mówiła Iga o swojej grze w pomeczowym wywiadzie dla Pawła Kuwika z Eurosportu.