Poland Garros: Iga Świątek królową Paryża po raz trzeci

Można zacząć od statystyk, które kocha tenis. Iga Świątek została pierwszą tenisistką od 16 lat, która zdołała obronić tytuł na paryskich kortach (od czasów Belgijki Justine Henin). Jest najmłodszą zawodniczką z taką liczbą wielkoszlemowych triumfów (RG 2020, 2022, 2023 i US Open 2022) od czasów rozkręcającej się na początku lat dwutysięcznych Sereny Williams. Jeśli Świątek gra wielkoszlemowy finał, to nie przegrywa: dzięki temu dołączyła do Naomi Osaki i Moniki Seles, które w erze Open wygrywały swoje cztery pierwsze finały wielkoszlemowe.

22-letnia Polka do finału dotarła po umiarkowanie emocjonujących meczach. Starcie z Karolíną Muchovą, 26-letnią tenisistką z Czech, która po raz pierwszy występowała w meczu takiej rangi (po brawurowym zwycięstwie w półfinale), było inne. Finał został zaserwowany w najlepszym dla kibiców wydaniu: pełnym zwrotów akcji, buzujących emocji i tenisowych przełamań, na pełnym trzysetowym dystansie, który wypełniony był najlepszą grą.

Ale to nie gwarantuje pełnych trybun – zwłaszcza w tenisie kobiecym. Na finale pustych krzesełek na korcie centralnym Philippe’a Chatriera nie było wprawdzie wiele, ale finały rządzą się swoimi prawami. Na wielu spotkaniach kobiecych podczas turnieju raziły nie puste krzesełka, ale całe rzędy i boksy.

O dysproporcji między męskim a kobiecym tenisem mówi się od lat: finansowej, sponsorskiej, dotyczącej eksponowania meczów na turniejach czy wreszcie zainteresowania kibiców, którzy często pragmatycznie wybierają dłuższe pojedynki (kobiety grają do 2 wygranych setów, mężczyźni do 3). Nie inaczej jest w Paryżu, choć oczekiwania na wyrównywanie szans są tu znacznie większe. Od 2021 r. prestiżowej imprezie szefuje Amélie Mauresmo. Była zawodowa tenisistka, kiedyś numer 1 rankingu WTA, krytykowana jest także otwarcie przez zawodniczki, które chciałyby widzieć w niej swoją stuprocentową sojuszniczkę. Porównując harmonogram meczy męskich i kobiecych, w tym roku na Roland Garros dysproporcja ujawniała się w jednym, ale za to ważnym aspekcie: tylko jedną z dziesięciu najbardziej prestiżowych sesji nocnych obstawiono meczem kobiecym.

Zwycięstwo w Paryżu zagwarantowało Świątek utrzymanie się na pozycji liderki rankingu WTA – numerem jeden pozostanie przynajmniej do końca Wimbledonu, który rozpocznie się już 3 lipca.