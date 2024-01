Próby samobójcze dzieci w Polsce: coraz więcej zgłoszeń, coraz mniej zgonów

PRZEMYSŁAW WILCZYŃSKI: – Pani Fundacja wydobyła dane z wojewódzkich komend policji. Wynika z nich, że znowu – podobnie jak rok temu – zwiększyła się liczba prób samobójczych wśród młodych Polaków. Bijemy smutny rekord.

PAULINA FILIPOWICZ: – Mówimy o 2139 próbach samobójczych Polaków do 18. roku życia w ubiegłym roku. Za każdym takim przypadkiem stoi dramatyczna historia. A to niestety nie jest ani całość zjawiska ciężkich kryzysów wśród młodych ludzi, ani nawet suma wszystkich prób samobójczych – nie wiemy przecież dokładnie, ile było tych, których nikt nie zaraportował policji. W niektórych zakątkach Polski kryzysy suicydalne to nadal temat tabu: nie mówi się o nich, a tym bardziej nie zgłasza służbom. Wedle różnych szacunków prawdziwa liczba prób przekracza tę oficjalnie podawaną kilku-, albo nawet kilkunastokrotnie.