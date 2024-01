Jak odpoczywać w niespokojnym świecie

Ktoś, kto tkwi w wyczerpującej, obmierzłej sytuacji zawodowej, która zużywa go jak tymczasową część zamienną, zapewne będzie marzyć o odmóżdżeniu, o resecie; wszystko, żeby na chwilę nie musieć wracać do chomiczego kołowrotka. Będzie odzyskiwał swoje życie wściekle, może dionizyjsko: zapomni się w imprezowaniu, ogłuszy piwem, zarwie noc dla serialu, którego nawet nie lubi, nie wyłączy telefonu do świtu, przewijając społecznościówki aż do bólu kciuków. Chińczycy, pracujący w wykańczającym systemie 966 (72 godziny tygodniowo, od 9 rano do 9 wieczorem), nazwali tę praktykę „opóźnianiem snu w akcie zemsty”. Chodzi o poczucie, że choć odrobina życia należy do nas samych – i dla tej maleńkiej autonomii jesteśmy gotowi szkodzić samym sobie. Trudno nazwać to odpoczynkiem, raczej krótkoterminową ulgą.

Kto inny będzie traktować ten wycinek jako pole do inwestycji: skoro mam tak niewiele dla siebie, nie mogę tego zmarnować, niechże ten czas mnie wzbogaci. Tu z pomocą przychodzą rozmaite usługi samorozwojowe, zorganizowane weekendy, kursy efektywnego odpoczywania. Jeśli sport, to taki, po którym widać, że się staram. Jeśli hobby, to pożyteczne, rozwijające. Dążenie do inwestycyjnego odpoczynku karmi się poczuciem winy, że możemy zmarnować cenny czas lub zostać posądzeni o próżnowanie. To odpoczynek traktowany jak szlifowanie cnót. Nasze podejście do czasu wolnego to dziedzictwo nowoczesności, ale być może – to luźna hipoteza – jako społeczeństwo wiejskiego pochodzenia jesteśmy w Polsce bardziej podatni na tego rodzaju propozycje, wszak w gospodarstwie zawsze jest coś do zrobienia i bezczynnie łatwiej poczuć się nieswojo.

Nie ma oczywiście przepisu na odpoczynek mniej czy bardziej właściwy, pożądany. Rzut oka na niedawną historię pokazuje, że i w pozornie prostszych czasach nie była to sprawa oczywista. Ubiegłoroczna wystawa we wrocławskim Muzeum Architektury, poświęcona infrastrukturze wypoczynkowej, przypominała, że w epoce PRL władze, chcąc rozszerzyć dostęp do wczasów na klasy pracujące, ignorowały różnice w potrzebach i przyzwyczajeniach. W efekcie robotnicy urlopy przez pewien czas postrzegali jako kłopotliwy podarunek, a może wręcz rodzaj wysiłku, do którego trzeba się specjalnie przygotować, a w jego trakcie odgrywać nienaturalne role. Zamiast zorganizowanych turnusów, jak deklarowali, woleli krótsze, lecz częstsze wypady poza miasto czy do ogródka działkowego.

Magia liczb

Gdy piszę ten tekst (a także kiedy piszę w ogóle – cywilizacyjne bolączki sprawdzam na własnej skórze), korzystam z aplikacji, w której animowany króliczek pomaga mi utrzymać skupienie i „uczy się”, kiedy ja piszę (nie mogę mu przeszkadzać!). Poszczególne sesje „nauki” przerywane są reklamami. Ponieważ algorytm dobrze wie, o czym ostatnio czytałam, czyli o zmęczeniu i odpoczynku – podpowiada mi kolejne rozwiązania online, służące optymalizacji mojego samopoczucia.

Jedno z nich podpowiada mi sekwencje działań, wraz z pomiarem czasu, które mają nadać codziennym zajęciom niespieszną płynność, docelowo wprowadzając spokój ducha. Gdy próbuję, przynosi to odwrotny rezultat; nawet w zamierzeniu przyjemne czynności z zakresu tzw. self care (termin-wytrych odnoszący się do szeroko pojętej troski o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne), czyli dbanie o urodę, regularne posiłki czy gimnastyka, w obecności aplikacji przysparzają mi jedynie dodatkowych nerwów i odbierają smak życia.

Wszystko trzeba zmierzyć, ze wszystkim nadążyć, wszystko odhaczyć. Mam poczucie, że w moją codzienność wkrada się bezlitosna tayloryzacja i tyrania wydajności, co potencjalne chwile relaksu zamienia w wysiłek i pościg za niewidzialną marchewką. Powołuję się na ten osobisty przykład, bo przypominam sobie, co napisał kiedyś socjolog Anthony Giddens: „Radzenie sobie w sytuacjach życia codziennego wymaga od wszystkich uczestników życia społecznego ciągłej i nieprzerwanej pracy”. Coś sprawia, że życie nie może po prostu się dziać – pomimo tak wielu złotych rad, lifehacków i gotowych rozwiązań podsuwanych na tacy trudno odpocząć, gdy czujemy się zmęczeni.

William Davies, sceptyczny wobec idei wellness autor książki „Przemysł szczęścia”, uważa, że problem leży w fałszywej obietnicy, w którą masowo wierzymy, bo wydaje się zniewalająco prosta: będziemy sprawnie, bezbłędnie działać, jeśli wdrożymy w nasze życie różne behawiorystyczne metody. Idealne rutyny, podział czasu na bloki i segmenty, obserwowanie poziomu skupienia i energii w ciągu dnia, próby działania w regularnych cyklach – wszystkie te metody opierają się na założeniu, że możemy stać się niezawodni. Mierząc, wyliczając i monitorując nasze zachowania znajdziemy w końcu algorytm szczęścia i wydajności – obiecuje nam magia liczb.

Utożsamiając niejako jedno z drugim, wiele firm stara się inwestować w dobrostan pracowników, oferując im zajęcia sportowe, praktyki relaksacyjne i rozrywki w miejscu pracy. Również sami dla siebie stajemy się „menedżerami dobrostanu”, jak w moim opisanym powyżej, na szczęście szybko przerwanym eksperymencie. Choć marzenie o uniwersalnym sposobie radzenia sobie ze stresem i groźbą wypalenia pozostaje niezmiernie kuszące, jak na razie próby jego realizacji przekonują w umiarkowanym zakresie (może to i lepiej).