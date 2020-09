Powab pleśni

Trzy biliony siedemset miliardów. Tyle mniej więcej dolarów kontroluje grupa funduszy inwestycyjnych, która niedawno umówiła się, żeby docisnąć władze Brazylii w kwestii wycinania lasów w Amazonii i innych grzechów środowiskowych. Do ambasad brazylijskich w paru stolicach Europy i Ameryki poszły stosowne pisma domagające się spotkań i wyjaśnień. Nie zawierały wprost sformułowanych gróźb – ale wiadomo, czym to się może skończyć. Ot, choćby miesiąc temu jeden z liderów tej grupy Nordea Asset Management wyrzucił ze swojego portfela największą na świecie firmę mięsną JBS właśnie za to, że zbyt wiele przerabianej przezeń wołowiny pochodzi z hodowli odpowiedzialnych za niszczenie lasów i lekceważących standardy humanitarne. Te trzy biliony siedemset to mniej więcej roczny produkt krajowy Niemiec. Oczywiście nie ma co bezpośrednio porównywać, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, jak twarda jest...