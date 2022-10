Polska tworzy najsilniejszą artylerię w Europie

Na dniach – jak poinformował rzecznik Agencji Uzbrojenia Krzysztof Płatek – resort obrony narodowej podpisze umowę zakupu ok. 300 koreańskich wyrzutni rakietowych K239, czyli odpowiednika amerykańskiego systemu HIMARS, który jest już na wyposażeniu naszej armii. Kupimy też nowoczesne rakiety, a kontrakt przewiduje transfer technologii, za sprawą którego uzbrojenie do systemu K239 mogłoby być produkowane w Polsce.

Ponadto wiosną MON zapytał Pentagon o możliwość nabycia do pół tysiąca wyrzutni HIMARS i choć tylu na pewno nie uda się zamówić, jest niemal pewne, że do 20 zakontraktowanych już w 2019 r. polskich HIMARS-ów – do 2025 r. dołączy co najmniej kilkadziesiąt kolejnych. Po zakończeniu wszystkich dostaw Wojsko Polskie stałoby się posiadaczem najsilniejszej artylerii rakietowej w Europie – i jednej z najpotężniejszych na świecie.

Skala zamówień uzbrojenia dla Wojska...