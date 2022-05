Polska kupuje nowoczesne rakiety

Wojsko Polskie zbroi się w szalonym tempie: sześć baterii amerykańskiego systemu obrony powietrznej Patriot za ok. 10 mld dolarów. Aż 500 wyrzutni rakietowych M142 Himars, zdolnych do rażenia na dystansie od kilkunastu do 300 km (a docelowo 1000 km) – kolejne 12 mld dolarów.