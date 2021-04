Policz nas, Polsko

Jest pewna historia, która co jakiś czas zaczyna się od nowa. Ma zwykle trzy etapy, powtarzalny schemat, w miarę stałych uczestników. Tym razem jej początkiem było ogłoszenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który trwa od początku kwietnia do końca września i jest obowiązkowy.

Etap pierwszy

Najkrótszy. Polega na zadawaniu pytań.

Pierwsze wysłał do Głównego Urzędu Statystycznego Bartosz Marganiec, programista, głuchy aktywista, inicjator kampanii społecznych. Odniósł się do pytania ze spisu: „Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?”. Marganiec zapytał, czy wśród języków do wyboru będzie polski język migowy, w skrócie PJM. „Zgodnie z ustawą o języku migowym z 2011 r. jest on uznawany za język komunikowania się osób głuchych” – dodał.

Odpowiedź przyszła 22 grudnia 2020 r. – Pracowniczka GUS zapewniała mnie, że...