Pochód. Felieton Wojciecha Bonowicza

Przedszkolaki na defiladzie: w kartonowych czołgach opatrzonych literą Z na masce, w tekturowych samolotach z czerwonymi gwiazdami na skrzydłach. Chłopcy i dziewczynki – w małych mundurach, miniaturki żołnierzy, i w białych fartuchach, bo wojsku potrzebni są również lekarze i pielęgniarki – z trudem dostosowują swój krok do marszowego rytmu wyznaczonego przez panią. Jedna „pielęgniarka” została z tyłu, teraz musi dogonić grupę. To chyba chłopczyk, ale nie wiadomo na pewno, bo twarz zasłania mu biały balonik. Baloniki są białe, żeby nie było wątpliwości, że nadchodzi batalion sanitarny. Zresztą całe to wojsko, ta dziecięca krucjata, będąca zminiaturyzowanym przedstawieniem wojska prawdziwego, maszeruje przecież dla pokoju...

Taki filmik z Rosji powiesił jakiś czas temu na swoim profilu facebookowym Sławomir Sierakowski. „Słabo?”– zapytał. No wiadomo, że słabo. Słabo jak cholera...