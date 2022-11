Chersoń: radość z wyzwolenia i przerażające wspomnienia

Szeroka i potężna rzeka Dniepr rozdziela dwie wojujące armie, które rażą się wzajemnie pociskami i rakietami. Na prawym brzegu pozycje zajęło ukraińskie wojsko, które niedawno odwojowało miasto Chersoń i znaczną część obwodu chersońskiego. Na brzegu lewym – znajdujący się w defensywie Rosjanie.

To właśnie szum wody Dniepru słyszał Roman, gdy w trakcie rosyjskiej okupacji leżał przywiązany, z workiem na głowie i rozebrany do naga. Roman wyrósł w Chersoniu i nie pomyliłby tego odgłosu z żadnym innym. Ale tym razem to nie był beztroski wypad nad rzekę. Ludzie w mundurach zabrali go z aresztu, założyli worek na głowę i wywieźli. Gdy leżał potem nagi, jeden z nich zapytał: ­„Co tobie, kurwa, odciąć? Jaja czy fiuta?”. „Nic nie odcinajcie, błagam!” – wyjąkał Roman. „Co, kurwa, odciąć? Mów szybko!”.

Postraszyli go jeszcze przez jakiś czas, a potem odwieźli z powrotem do aresztu...