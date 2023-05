Pasterz na prywatnym pastwisku, czyli minister edukacji i pieniądze na naukę

Przemysław Czarnek podzielił się w radiu opinią o Barbarze Engelking i o proteście przeciwko państwowej nagonce na nią, podpisanym przez ponad tysiąc przedstawicieli świata nauki. Mówił o „zwykłym antypolskim chamstwie” i odbieraniu środków Instytutowi Filozofii i Socjologii PAN, który badaczkę Zagłady zatrudnia („Pieniądze państwowe nie są od tego, by profesorowie utrzymywani za pieniądze polskich podatników szkalowali Polskę i dobre imię Polaków (...). Proszę to sobie robić za własne pieniądze”). Były także groźby pod adresem sygnatariuszy listu („Oczywiście wi-działem te nazwiska, będziemy na to reagować”).

MINISTER CZARNEK I CZARA DOTACJI

RÓŻA RZEPLIŃSKA, działaczka pozarządowa: W aferze z pieniędzmi od resortu edukacji mamy do czynienia albo z ordynarną...