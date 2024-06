Parlament Europejski to dziś jedna z czterech kluczowych instytucji w Unii. Co z tego dla nas wynika?

Dlatego trudno powiedzieć, że to autentyczne wybory europejskie. To raczej „symultaniczne” wybory krajowe, w których wypadkowa dwudziestu siedmiu różnych dynamik i emocji stworzy na koniec kształt europarlamentu.

Plemiona kryzysowe

Politolog Marek Cichocki zauważa (w podkaście „Układ otwarty”), że te wybory nie przyniosą trzęsienia ziemi w unijnej polityce, które można by porównać np. z przejęciem władzy we Francji przez Marine Le Pen (co jest możliwe w przyszłości). Mimo to politycy przekonują nas, że to bitwa o kształt Europy. Wspomniana Le Pen definiuje ją jako rywalizację globalistów i narodowców (suwerenistów). Strona liberalna mówi o sobie jako o obrońcach wspólnej Europy przed populistami. Etykiety są różne, ale wszyscy wiedzą, po której są stronie.

Tymczasem, jak pokazują badania think tanku ECFR z końca 2023 r., emocje wyborców napędzają dziś głównie obawy o utratę bezpieczeństwa w różnych sferach życia. Ogromną rolę odgrywają tu traumy wywołane pandemią i lęki związane z kryzysem ekonomicznym, migracyjnym, klimatycznym i wojną Rosji przeciw Ukrainie. Analizując wyniki badań, Iwan Krastew i Mark Leonard uznali, iż europejscy wyborcy nie dzielą się na prawicowych i lewicowych, lecz na różne „plemiona kryzysowe”.

„Niemcy są jedynym krajem, którego obywatele wskazują imigrację jako kwestię, która dotknęła ich przede wszystkim. We Francji i Danii ludzie wskazują zmiany klimatyczne jako najważniejszy kryzys. Włosi i Portugalczycy wskazują na globalne zawirowania gospodarcze. W Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Rumunii główną kwestią jest pandemia. Estończycy, Polacy i Duńczycy uważają wojnę na Ukrainie za ten kryzys, który najbardziej zmieni Europę” – piszą Krastew i Leonard.

Migracja i Zielony Ład

Przegląd tematów, jakie dominują dziś w kampanii w różnych krajach, daje obraz nieoczywisty i zróżnicowany.

I tak, w Polsce zdziwienie wielu wywołał fakt, że Unia zdecydowała się przyjąć pakt migracyjny teraz, w okresie przedwyborczym. Zdawałoby się, że to woda na młyn dla partii, które akcentują temat masowej nielegalnej imigracji. Jednak w większości państw zachodnich (poza Niemcami) temat ten nie rozgrzewa już tak bardzo emocji. Głównie dlatego, że partie centroprawicowe przyjęły w międzyczasie część języka i postulatów antyimigracyjnej prawicy. Po części dotyczy to też lewicy, np. rządząca duńska socjaldemokracja radykalnie zaostrza przepisy o migracji i integracji przybyszów.

W efekcie spory, które się tam toczą, dzielą raczej partie głównego nurtu. Chodzi np. o kwestię traktowania migrantów, którzy przybyli nielegalnie. Dla wielu kuszący jest przykład Wielkiej Brytanii, która chce wysyłać ich do Rwandy, by tam czekali na decyzję w swej sprawie. Dla części lewicy to wciąż nie do pomyślenia.

Na znaczeniu straciła też kwestia transformacji energetycznej. Pięć lat temu temat ten wszedł do agendy największych partii, ale z czasem okazało się, że koszty społeczne Zielonego Ładu są zbyt wysokie. Stworzyło to pożywkę dla tych, którzy cały projekt przedstawiają jako przykład absurdalności decyzji Brukseli. Liderzy głównych partii starają się więc unikać tego tematu. Jak zauważa Jędrzej Bilecki w rozmowie z Polityką Insight, Zielony Ład został „rozmontowany narracyjnie” – poszczególne siły polityczne podnoszą jedynie te kwestie, które w ich państwach są możliwe do zrealizowania bez dużych kosztów, unikając przy tym samego szyldu jako obciążającego.