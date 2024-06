Ucieczka do Europy. Po co tak naprawdę nasi politycy walczą o mandat w Brukseli?

Niewielu obserwatorów naszego życia politycznego może jeszcze wierzyć, że aspekt finansowy nie stał się głównym motywem działalności publicznej w europarlamencie. Dlatego o mandat walczą zawzięcie nie tylko „nowi”, ale również ci, którzy chcą zasiadać w PE kolejną już kadencję – albo tam wrócić, jeśli z jakichś powodów wypadli z gry. Przykładem jest niemal „etatowy” europoseł Adam Bielan, który zasiadał w PE w latach 2004-14, ale który przez odejście z PiS w 2010 r., rok po kolejnym zwycięstwie w eurowyborach, stracił na jedną kadencję mandat. Gdy jednak udało mu się powrócić do Zjednoczonej Prawicy przez akces do ugrupowania Jarosława Gowina, bez wahania zamienił w 2019 r. fotel wicemarszałka Senatu na kolejny mandat europejski. W najbliższej elekcji znów kandyduje z PiS (mimo afery w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju), a za rywala na tej samej liście w okręgu mazowieckim ma innego polityka marzącego o powrocie do PE, Jacka Kurskiego.

Sporo można by też napisać o postawie Roberta Biedronia, który rozmienił wizerunek nadziei polskiej lewicy nie na drobne, ale na wysokie wynagrodzenie w euro, z podobnych względów załatwiając miejsce na liście do Parlamentu Europejskiego swojemu życiowemu partnerowi, obecnemu wiceministrowi sprawiedliwości Krzysztofowi Śmiszkowi. Tu zresztą można przypomnieć słynną deklarację Biedronia sprzed eurowyborów w 2019 r., kiedy to na antenie TVN24 obiecał, że w razie wygranej zrzeknie się mandatu, żeby móc walczyć o Sejm w kolejnych wyborach. Nigdy tego przyrzeczenia nie dotrzymał.

Niewykluczone, że podobne motywy, choć być może nie tylko one, skłoniły do kandydowania do PE takich wpływowych polityków PO i członków rządu Donalda Tuska, jak Borys Budka czy Marcin Kierwiński. A także znanych „tropicieli” przekrętów PiS, obecnie zaś szefów dwóch komisji śledczych: Dariusza Jońskiego i Michała Szczerbę. Z powodu ich marzenia o karierze w Brukseli komisje na gwałt muszą kończyć pracę.

Przyjaciel, wróg, kolega z listy

Z aspektem finansowym wyborów wiąże się w pewien sposób drugi – wyjątkowo silny w przypadku tych wyborów element wewnętrznej rywalizacji w partiach. Ponieważ kandydatom bardzo zależy na mandatach, są w stanie swoich konkurentów na tych samych listach utopić w łyżce wody. Przy okazji wyborów do PE w sposób szczególny nasilają się wszelkie walki frakcyjne i negatywna, choć nie wprost, kampania wobec kolegów z partii. Jej elementem są m.in. napisy na plakatach kandydatów PiS na Podkarpaciu: „jestem stąd”. To oczywista aluzja do kandydatury „spadochroniarza”, byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka, który startuje właśnie stąd i którego stać na kosztowną kampanię.